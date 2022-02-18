Цена газа в Европе за день снизилась более чем на 4%

Цена газа в Европе по итогам торгов в пятницу снизилась на 4,4%, до около $839 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня опустилась до $838,8 за 1 тыс. куб. м, или €71,6 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа за день составило 4,4%.