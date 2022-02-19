Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 февраля выросла на 0,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 97,89 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,17 доллара и составила 97,04 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, увеличилась на 0,25 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,21 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 0,85 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 97,35 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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