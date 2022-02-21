Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на нефтяном рынке. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,01% — до 91,38 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,09%, до 90,13 доллара за баррель.

В понедельник утром стоимость нефти снижается, поскольку инвесторы оценивают перспективы увеличения количества "черного золота" на рынке. Такому прогнозу способствует ситуация с переговорами по ядерной сделке между США и Ираном. В случае успешного завершения сделки на рынок нефти добавится около миллиона баррелей в день.

По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры сосредоточены на развитии переговоров по ядерной сделке с Ираном, поскольку нефтяные рынки смогут получить доступ к столь необходимым поставкам при ее заключении. "На этот раз похоже, что рынки настроены более оптимистично в отношении потенциального увеличения добычи нефти в Иране", — добавили эксперты.