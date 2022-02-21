В Казахстане выявлены 13 майнинговых ферм с суммарной мощностью 202 МВт

Накануне сотрудники территориальных департаментов Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан с участием представителей правоохранительных и других заинтересованных государственных органов (мобильная группа) провели совместные проверки с целью выявления объектов цифрового майнинга, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

В результате проведенных проверок за последние 5 дней мобильными группами были выявлены и остановлены 13 майнинговых ферм с суммарной потребляемой мощностью 202 МВт.

Ниже, более подробно представлены результаты работы мобильных групп по выявленным фактам деятельности объектов цифрового майнинга.

В Карaгандинской области был выявлен факт осуществления деятельности по цифровому майнингу с общей мощностью - 31,3 МВт., в Павлодарской области – 22 МВт., в Туркестанской области – 3,28 МВт, в Акмолинской области – 1,03 МВт., в Костанайской области – 0,82 МВт, в г. Нур-Султане – 1,8 МВт., г. Алматы – 3,5 МВт., г. Шымкенте – 4 МВт.

Также были введены самоограничения в Западно-Казахстанской области цифровой майнинг с общей мощностью – 91 МВт, в Карагандинской области – 44 МВт.

Работа мобильной группы по выявлению и отключению от электрических сетей майнинговых ферм продолжится, также по выявленным майнинговым фермам уполномоченными органами проводятся оперативно-следственные мероприятия.