Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 0,8 доллара (0,81 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 98,73 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 100,76 доллара за баррель, минимальная – 97,63 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,91 доллара за баррель, что на 0,83 доллара (0,85 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 99,96 доллара за баррель, минимальная – 96,82 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 0,26 доллара (0,3 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 90,44 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,55 доллара за баррель, минимальная – 88,96 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 1,5 процента, или 1,46 доллара - до 98,57 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 100,8 доллара за баррель, минимальная – 97,31 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 14.02.22 15.02.22 16.02.22 17.02.22 18.02.22 Средняя цена Azeri LT CIF $99,70 $97,63 $100,76 $97,68 $97,89 $98,73 Azeri Light FOB Ceyhan $98,88 $96,82 $99,96 $96,87 $97,04 $97,91 Urals (EX NOVO) $91,47 $90,00 $92,55 $88,96 $89,21 $90,44 Brent Dated $99,72 $97,66 $100,80 $97,31 $97,35 $98,57

Официальный курс на 21 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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