Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой неделе повысились, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 0,8 доллара (0,81 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 98,73 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 100,76 доллара за баррель, минимальная – 97,63 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 97,91 доллара за баррель, что на 0,83 доллара (0,85 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 99,96 доллара за баррель, минимальная – 96,82 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на 0,26 доллара (0,3 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 90,44 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 92,55 доллара за баррель, минимальная – 88,96 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 1,5 процента, или 1,46 доллара - до 98,57 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 100,8 доллара за баррель, минимальная – 97,31 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
14.02.22
|
15.02.22
|
16.02.22
|
17.02.22
|
18.02.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$99,70
|
$97,63
|
$100,76
|
$97,68
|
$97,89
|
$98,73
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$98,88
|
$96,82
|
$99,96
|
$96,87
|
$97,04
|
$97,91
|
Urals (EX NOVO)
|
$91,47
|
$90,00
|
$92,55
|
$88,96
|
$89,21
|
$90,44
|
Brent Dated
|
$99,72
|
$97,66
|
$100,80
|
$97,31
|
$97,35
|
$98,57
Официальный курс на 21 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev