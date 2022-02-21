Азербайджан готов продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергобезопасности – министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов и впредь продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергетической безопасности.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе встречи с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохаммедом Хамелем, сообщает Trend со ссылкой на азербайджанское минэнерго.

Стороны обсудили текущие тенденции на мировом газовом рынке, нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ФСЭГ.

Шахбазов отметил, что Азербайджан реализовал один из крупнейших проектов XXI века - "Южный газовый коридор".

По его словам, азербайджанский газ вышел по "Южному газовому коридору" на европейский рынок и завоевал доверие потребителей.

Говоря о перспективах расширения "Южного газового коридора", министр рассказал о необходимых для этого шагах и газовых запасах Азербайджана.

Он отметил, что на месторождении "Шах Дениз", являющемся основным ресурсным источником "Южного газового коридора", до сегодняшнего дня добыто около 160 миллиардов кубометров газа, а запасы этого месторождения превышают один триллион кубометров.

"С учетом утвержденных и прогнозируемых запасов имеются большие возможности для развития Азербайджана как газовой страны. Азербайджан готов и впредь продолжать усилия по обеспечению региональной и глобальной энергетической безопасности, а также сотрудничества и диалога с форумом", - сказал Шахбазов.

В свою очередь, генсек Форума стран-экспортеров газа заявил, что природный газ будет играть ключевую роль в процессе энергетического перехода в ближайшие десятилетия.

По его словам, природный газ обеспечивает решение проблем энергетической безопасности и окружающей среды.

Хамель также отметил роль Азербайджана в стабильном газоснабжении. Он также высоко оценил вклад Президента Азербайджана в процесс создания формата ОПЕК+.

Министр энергетики Азербайджана также встретился с генеральным директором Nebras Power Халидом Мохаммедом Джоло. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества по проектам строительства газотурбинных установок установленной мощностью до 550 МВт, а также ветряных электростанций установленной мощностью до 100 МВт на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по проектам в сфере ВИЭ на освобожденных территориях и планам реализации ветроэнергетического потенциала в азербайджанском секторе Каспийского моря.