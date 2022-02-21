Обсуждены возможности участия Nebras Power в строительстве ветряных электростанций на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с генеральным директором катарской компании Nebras Power Халидом Мохаммедом Джоло вопросы сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций на освобожденных азербайджанских территориях, передает Trend со ссылкой на азербайджанское минэнерго.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества по проектам строительства газотурбинных установок установленной мощностью до 550 МВт и ветряных электростанций установленной мощностью до 100 МВт на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по проектам в сфере ВИЭ на освобожденных территориях и планам реализации ветроэнергетического потенциала в азербайджанском секторе Каспийского моря.