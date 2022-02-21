В Баку состоится международная экологическая конференция

БАКУ /Trend/ - 16 марта состоится международная экологическая конференция «Декарбонизация и переход к новой энергии», организованная в рамках «Инициативы охраны окружающей среды Каспийского региона» (CEPI) при поддержке азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR, конференция будет организована с целью снижения воздействия изменения климата на окружающую среду и обеспечения экологической безопасности в глобальном масштабе. Наряду с представителями государственных органов Азербайджанской Республики, членов Палаты лордов Соединенного Королевства, ряда посольств, действующих в Азербайджане, а также представителей Программы развития ООН, Всемирного банка, BP, «KazMunayGaz», «Total E&P Absheron B.V»., ожидается участие руководителей нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», а также представителей местных и зарубежных научно-исследовательских учреждений, финансовых институтов, дипломатического корпуса и СМИ.

«В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на темы «Декарбонизация и переход к новой энергии» и «Использование альтернативных источников энергии в нефтегазовых операциях», будут также проведены презентации ознакомительного характера по проблемам, вызванным глобальным изменением климата, и проектам, реализуемым нефтегазовыми компаниями в этом направлении. Мероприятие также позволит выработать новые идеи по адаптационным и смягчающим мерам, изучить передовой международный научный и практический опыт в области охраны окружающей среды, развить региональное и глобальное сотрудничество в этой сфере, а также обсудить возможности установления новых связей», - говорится в сообщении.