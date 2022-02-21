"Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" отвечает требованиям энергетической и экологической безопасности, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе министерской встречи Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство.

"Ещё больше стран рассматривают "Южный газовый коридор" в качестве перспективного приоритета в своём энергоснабжении и проявляют большой интерес к его дальнейшему развитию. В настоящее время на Европу приходится большая часть нашего суточного экспорта газа, так как в сутки европейским потребителям поставляется около 27 миллионов кубометров азербайджанского газа», - сказал министр.

Он отметил, что по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является самым протяженным участком "Южного газового коридора", с момента ввода в эксплуатацию в Турцию были транспортированы 14,8 миллиарда кубометров газа, а по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу поставлены 9,4 миллиарда кубометров газа.

Шахбазов также рассказал о большом потенциале Азербайджана в удовлетворении внутреннего спроса на газ и обеспечении своих партнеров природным газом на долгосрочную перспективу.

(Автор: Ляман Зейналова)

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