"Южный газовый коридор" обеспечивает бесперебойные поставки на региональные и международные рынки – министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" обеспечивает бесперебойную поставку азербайджанского газа на региональные и международные рынки.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на VI саммите глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Дохе (Катар).

Министр отметил, что Азербайджан во всем мире считается надежным поставщиком энергоносителей и важным партнером в обеспечении энергобезопасности благодаря сбалансированной энергетической политике, рассчитанной на точное прогнозирование, международное сотрудничество и развитие.

«Мы поддерживаем баланс между энергетической безопасностью и окружающей средой. Когда мы начали брать на себя роль нового источника энергоснабжения, наряду с диверсификацией маршрутов поставок и рынков, мы также пытались обеспечить диверсификацию ресурсов в энергетическом балансе. Продолжающийся энергетический кризис продемонстрировал, что это более рациональный подход. «Южный газовый коридор», являющийся одним из крупнейших проектов XXI века, обеспечивает бесперебойную поставку азербайджанского газа на региональные и международные рынки», - сказал Шахбазов.

Министр также выразил надежду на то, что растущий спрос на газ будет покрыт в результате взаимовыгодного сотрудничества и ФСЭГ будет способствовать этому.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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