Госнефтефонд Азербайджана о возможности изменений в структуре инвестпортфеля
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В МВД Азербайджана назвали число погибших в результате подрыва на минах на освобожденных территориях
Когда Путин говорит о «спорных территориях», он имеет в виду ряд подконтрольных Армении сел Газахского района – Эльчин Мирзабейли
МИД Азербайджана отреагировал на публикацию искаженного текста Туркменчайского договора на странице МИД РФ
Содействие торговому и транспортному секторам Грузии остается главным приоритетом АБР - постпред (Интервью)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева присутствовала на гала-концерте «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене» в Москве (ФОТО)
Московская декларация - это удар по многолетним усилиям армянской диаспоры в РФ - Эмин Алиев в программе "Специальный выпуск" на CBC (ВИДЕО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась в Москве с выставкой «Произведения из коллекции Третьяковской галереи» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Декларация, которая подписана сегодня, выводит отношения между Азербайджаном и Россией на союзнический уровень (Речь главы государства)
Путин: Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана знаменует переход наших межгосударственных отношений на качественно новый уровень
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к международным организациям в связи c 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида
В Отдельной Общевойсковой армии проводятся сборы для повышения профессионализма снайперов (ФОТО/ВИДЕО)
Россия и Азербайджан будут пресекать на своих территориях деятельность, направленную против суверенитета другой стороны
Азербайджан и Россия будут рассматривать возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии
Россия и Азербайджан будут воздерживаться от осуществления любой экономической деятельности, наносящей ущерб интересам другой стороны
Президент Ильхам Алиев: Я уверен, что совместными усилиями Россия и Азербайджан будут и дальше вносить решающий вклад в дело укрепления мира на Кавказе
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан неоднократно заявлял о готовности начать работу над мирным договором с Арменией
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Россия является нашим главным партнером в деле поиска пути для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день нами получено 14 заявок от российских компаний для участия в работе на освобождённых территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: В этом году мы планируем восстановить регулярное проведение Бакинского гуманитарного форума
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане в высших учебных заведениях на русском отделении обучаются более 15 тысяч студентов
Президент Ильхам Алиев: Мы уверены, что в торгово-экономической сфере для России и Азербайджана открываются новые возможности
СЕНСАЦИЯ: Азербайджанские журналисты дозвонились до командира 366-го полка, участвовавшего в расправе над жителями Ходжалы - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном открывает огромные перспективы на будущее
Президент Ильхам Алиев: Первый пункт Декларации говорит о том, что Россия и Азербайджан будут строить свои отношения на основе взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности
Президент Ильхам Алиев: Практическая работа над Декларацией о союзническом взаимодействии началась чуть более года назад