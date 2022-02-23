Азербайджан и Катар обсудили энергетическое сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с государственным министром по вопросам энергетики Катара, президентом и исполнительным директором компании Qatar Energy Саадом Шеридом аль-Кааби, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На встрече были рассмотрены тенденции развития мирового газового рынка и существующие возможности для развития энергетического сотрудничества между двумя странами.

Рассказывая о потенциале традиционной и возобновляемой энергетики Азербайджана, инфраструктуре и целях экспорта газа, Шахбазов отметил, что сейчас хорошее время для налаживания азербайджано-катарского энергетического сотрудничества.

Министр также сообщил, что налажено сотрудничество с Nebras Power по газотурбинным и ветроэнергетическим проектам.

При этом он назвал богатый ветроэнергетический потенциал азербайджанского сектора Каспийского моря перспективной сферой энергетического сотрудничества.

«В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении контактов для оценки возможностей сотрудничества», - говорится в сообщении.