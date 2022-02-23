В SOCAR реализуют пилотный проект по управлению утечкой газа

БАКУ /Trend/ - В Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) реализуется пилотный проект по управлению утечкой газа.

Об этом сказал в среду заместитель начальника отдела информационных технологий и коммуникационного управления SOCAR Фуад Алиев в ходе конференции на тему «Тренды IV промышленной революции», сообщает Trend.

По его словам, на сегодняшний день установлено порядка 466 специальных устройств, позволяющих контролировать распределение и утечку газа.

«Информационные технологии позволяют SOCAR управлять распределением природного газа. Так, на нашем предприятии есть специальный центр, который позволяет эффективно распределять природный газ. Планируется, что к этому проекту будут подключены и крупные трубопроводы», - сказал Алиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)