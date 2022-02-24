Мировые цены на нефть ускорили рост до 5%

Мировые цены на нефть ускорили в четверг рост до 5%, апрельские фьючерсы на марку Brent превышали 102 доллара за баррель впервые с 5 сентября 2014 года, котировки фьючерса с поставкой в мае — около 98 долларов за баррель. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 4,7% — до 101,4 доллара за баррель, при этом ранее в ходе торгов подскакивала на 5% — до 102,07 доллара. Майский фьючерс по состоянию на 8.12 мск дорожал на 4,54% — до 98,32 доллара, апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 4,78% — до 96,48 доллара за баррель.

Ралли на нефтяном рынке способствовали заявления президента РФ Владимира Путина, объявившего о проведении военной спецоперации России на востоке Украины. Инвесторы оценивают возможное влияние санкций против России на мировой рынок нефти.

"Санкции в отношении России могут нанести экономический ущерб, она производит около 11% мировой добычи сырой нефти, которую невозможно существенно заменить в краткосрочной перспективе", — заявили газете Wall Street Journal аналитики CBA. Между тем, согласно мнению аналитиков IG, которые приводит также WSJ, если украинский кризис еще больше углубится, он может перерасти в энергетический кризис.