Азербайджанская нефть дорожает

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 февраля выросла на 0,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 100,8 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,14 доллара и составила 99,8 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась на 0,66 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 90,06 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, выросла на 0,15 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 100,49 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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