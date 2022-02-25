Обнародован план расходов на проект по транзиту азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Расходы на проект строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB) до конца 2021 года в целом составили 183 миллиона евро, сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

"Известно, что общий утвержденный бюджет проекта IGB составляет 240 миллионов евро и обеспечен за счет долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (EIB) на сумму 110 миллионов евро, Европейской энергетической программы восстановления (EEPR) - 45 миллионов евро, Оперативной программы "Инновации и конкурентоспособность" (OPIC) - 39 миллионов евро и участия в капитале акционеров – в данном случае Болгарского энергетического холдинга и IGI Poseidon. Мы использовали 90 миллионов евро из средств EIB, около 23 миллионов евро из грантового финансирования в рамках EEPR и 28,5 миллиона евро из грантового финансирования OPIC. Ожидаем, что в первом квартале 2022 года в рамках OPIC будет использовано еще 8 миллионов евро", - сказала Георгиева.

По ее словам, из-за строгих контрольных процедур EIB проектная компания не получает весь бюджет заранее. Сразу после получения средств она распределяет их между подрядчиками.

"Для утверждения и освоения каждого финансового транша мы проходим аудиторские процедуры на месте прокладки трубопровода. Кроме того, проводится проверка документов. После успешного завершения каждого аудита ICGB получает соответствующие средства и осуществляет платежи своим подрядчикам по проекту IGB. Этот процесс помогает нам обеспечить наличие нескольких уровней контроля над проектом, в том числе со стороны независимых международных институтов", - сказала Георгиева.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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