БАКУ/Trend/ - Украинская «дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR (SOCAR Energy Ukraine) работает в штатном режиме, передает Trend со ссылкой на компанию.

«Запасов топлива пока хватает, на некоторых заправках могут быть перебои. Делаем все возможное, чтобы топлива хватило на всех», - говорится в сообщении компании.

Отметим, что SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.

(Автор: Ляман Зейналова)

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