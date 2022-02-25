Стоимость нефти замедлила рост после ралли днем ранее

Мировые цены на нефть замедлили темпы роста в пятницу утром после достижения рекордных с 2014 года показателей торговым днем ранее. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,6%, до 101,31 доллара за баррель, майский фьючерс на Brent — на 2,32%, до 97,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 2,14%, до 94,81 доллара за баррель.

В четверг в ходе торгов рост цен достигал 9%. В итоге стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле превышала 105 долларов за баррель, а WTI — 100 долларов. Для обеих марок это рекорд с 2014 года.

По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, нефть выросла в цене, так как проведение спецоперации России в Украине еще больше усилило опасения по поводу рынка, который уже страдает от ограничений предложения и высокого спроса.

Кроме того, замедлению темпов роста стоимости "черного золота" способствовало увеличение коммерческих запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля, на 4,5 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 416 миллионов баррелей. Аналитики ожидали роста показателя только на 0,4 миллиона баррелей.