Нефть резко дорожает на рисках вокруг поставок

Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на 5-6%, после введения ряда санкций против России инвесторы опасаются перебоев поставок. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 5,33%, до 103,15 доллара за баррель, майских фьючерсов на Brent — на 5,85%, до 99,63 доллара. Апрельские фьючерсы на WTI росли в цене на 5,94%, до 97,05 доллара за баррель.

Ряд стран, в том числе США и страны ЕС, ввели против России ограничительные меры после начала Москвой военной операции в Украине. Ранее правительство Германии заявило, что США, Канада, Великобритания и страны ЕС намерены отключить ряд российских банков от SWIFT.

Такие ограничения создадут трудности для финансовых платежей, что, скорее всего, усугубит ожидания по поставкам из России, заключают аналитики Goldman Sachs, которых цитирует газета Wall Street Journal.

Эксперты также отмечают, что видят риски дальнейшего сильного удорожания нефти в очень краткосрочной перспективе, в связи с чем повышают свой месячный прогноз по нефти Brent до 115 долларов за баррель с 95 долларов.