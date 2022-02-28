Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.
Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 2,31 доллара (2,34 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 101,04 доллара за баррель.
Максимальная цена на нее в отчетный период составила 106,52 доллара за баррель, минимальная – 97,89 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 100,12 доллара за баррель, что на 2,21 доллара (2,25 процента) больше показателя позапрошлой недели.
Максимальная цена на нее в данный период составила 105,05 доллара за баррель, минимальная – 97,36 доллара.
На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 1,61 доллара (1,81 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 88,83 доллара за баррель.
Максимальная цена на URALS в данный период составила 91,22 доллара за баррель, минимальная – 90,06 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.
По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 2,62 процента, или 2,59 доллара - до 98,57 доллара за баррель.
Максимальная цена на Brent составила 106,52 доллара за баррель, минимальная – 98,98 доллара за баррель.
|
Сорт нефти/дата
|
21.02.22
|
22.02.22
|
23.02.22
|
24.02.22
|
25.02.22
|
Средняя цена
|
Azeri LT CIF
|
$99,34
|
$100,68
|
$100,80
|
$106,52
|
$97,89
|
$101,04
|
Azeri Light FOB Ceyhan
|
$98,46
|
$99,80
|
$99,94
|
$105,05
|
$97,36
|
$100,12
|
Urals (EX NOVO)
|
$90,77
|
$90,72
|
$90,06
|
$91,22
|
$81,41
|
$88,83
|
Brent Dated
|
$98,98
|
$100,34
|
$100,49
|
$106,52
|
$99,50
|
$101,16
Официальный курс на 28 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: agdzhaev