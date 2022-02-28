Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - Цены на нефть на прошлой изменились разнонаправленно, сообщает в понедельник Trend.

Так, средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе CIF, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выросла на 2,31 доллара (2,34 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и достигла 101,04 доллара за баррель.

Максимальная цена на нее в отчетный период составила 106,52 доллара за баррель, минимальная – 97,89 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 100,12 доллара за баррель, что на 2,21 доллара (2,25 процента) больше показателя позапрошлой недели.

Максимальная цена на нее в данный период составила 105,05 доллара за баррель, минимальная – 97,36 доллара.

На прошлой неделе средняя цена на нефть сорта URALS понизилась на 1,61 доллара (1,81 процента) по сравнению с показателем позапрошлой недели и составила 88,83 доллара за баррель.

Максимальная цена на URALS в данный период составила 91,22 доллара за баррель, минимальная – 90,06 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

По итогам прошлой недели средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated выросла на 2,62 процента, или 2,59 доллара - до 98,57 доллара за баррель.

Максимальная цена на Brent составила 106,52 доллара за баррель, минимальная – 98,98 доллара за баррель.

Сорт нефти/дата 21.02.22 22.02.22 23.02.22 24.02.22 25.02.22 Средняя цена Azeri LT CIF $99,34 $100,68 $100,80 $106,52 $97,89 $101,04 Azeri Light FOB Ceyhan $98,46 $99,80 $99,94 $105,05 $97,36 $100,12 Urals (EX NOVO) $90,77 $90,72 $90,06 $91,22 $81,41 $88,83 Brent Dated $98,98 $100,34 $100,49 $106,52 $99,50 $101,16

Официальный курс на 28 февраля составляет 1,7 AZN/1USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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