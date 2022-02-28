В SOFAZ раскрыли распределение валютного портфеля на конец 2021 г.
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В Азербайджане подготовят критерии и правила отбора молодежи для обучения в престижных вузах за рубежом
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву карабахское ковровое искусство возвращается на родину – Ширин Меликова
В Азербайджане названы приоритетные специальности в рамках госпрограммы обучения в престижных зарубежных вузах
АО Ташкентский завод по строительству и ремонту пассажирских вагонов наращивает экспортный потенциал
В Азербайджане утверждена «Государственная программа по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах" - Распоряжение
Сотрудники одного из азербайджанских банков получили уведомление о запрете на операции в рублях - источник
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