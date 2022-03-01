Китайские импортеры приостановили поставки российской нефти

БАКУ/Trend/ - Импортеры нефти в Китае решили ненадолго отказаться от новых закупок морских партий российской нефти из-за потенциального влияния украинского кризиса на доставку, переданет Trend со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, постоянные покупатели сырья, загружаемого в портах Дальнего Востока, заявили, что приостановят закупки, пока ситуация с финансированием и оплатой грузов не станет более ясной.

"Кроме того, стоимость за перевозку нефти из Черного моря выросла в три раза, поскольку грузоотправители начали избегать этого региона по соображениям безопасности. Китай является крупнейшим покупателем российской нефти. Представители нефтеперерабатывающей отрасли Китая заявили, что надеются на прояснение ситуации в ближайшие дни. Компании не хотят оказаться в положении, когда у них не будет выбора кроме как заплатить гораздо больше за доставку груза или запутаться в платежных проблемах", - говорится в сообщении.