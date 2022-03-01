В Азербайджане прошли обсуждения с британскими специалистами на тему "зеленых тарифов"

БАКУ /Trend/ - При поддержке посольства Великобритании в Азербайджане состоялись обсуждения и обмен опытом на тему «зеленых тарифов» между специалистами азербайджанского Агентства по регулированию энергетических вопросов и регулирующего органа Великобритании «Ofgem», сообщает Trend во вторник со ссылкой на агентство.

Заведующий сектором тарифов Агентства по регулированию энергетических вопросов Шахин Магеррамли проинформировал об энергетическом рынке Азербайджана, а также о существующих тарифах на электроэнергию и проекте «Тарифная методология», разработанном агентством.

Старший специалист по международным связям «Ofgem» Сэм Реа, поделившись опытом Великобритании по балансировке системных затрат и видам «зеленых тарифов», подчеркнул важность механизма стимулирования «зеленых тарифов».

Патрик Гулд, менеджер «Ofgem» по политике, рассказал об истории «зеленых тарифов» в Великобритании и результатах исследования, проведенного в прошлом году в этой области. Он отметил выявленное по итогам исследования отсутствие у потребителей достаточных знаний о "зеленых тарифах" и подчеркнул важность надлежащего информирования в этом направлении. Гулд также рассказал о “Плане действий по декарбонизации” и существующих нормативных и технических решениях для оптимизации "зеленых тарифов".

Председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов, временно исполняющий обязанности заместителя директора «Ofgem», представитель по контролю за оптовым рынком и по международным вопросам Натан Маквинни и директор по Азербайджану торгового департамента посольства Великобритании в стране Джоэл Дербишир выразили признательность за взаимное сотрудничество и отметили полезность таких обсуждений.

(Автор: Кямран Гасымов)