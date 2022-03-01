Европе необходимо ускорить переход к «зеленой» экономике – глава Еврокомиссии
БАКУ /Trend/ - Европа должна ускорить переход к «зеленой» экономике.
Как сообщает Trend, об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая во вторник на дебатах в Европейском парламенте.
«Каждый киловатт-час электроэнергии, который Европа вырабатывает из солнечной, ветровой, гидроэнергии или биомассы, снижает нашу зависимость от российского газа и других источников энергии. Это стратегическая инвестиция», — добавила председатель Еврокомиссии.
Она отметила, что Европа полна решимости и может принять вызов.
«То же самое касается и обороны. Европейская безопасность и оборона больше развились за последние шесть дней и последние два десятилетия», — сказала она.
(Автор: Ляман Зейналова)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Азербайджане законопроект о продбезопасности рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента
В новую госпрограмму обучения азербайджанской молодежи войдут ведущие университеты мира – Эмин Амруллаев
Список престижных зарубежных вузов для обучения азербайджанской молодежи будет обнародован до конца марта
Необходим новый подход к управлению олимпийскими спортивными комплексами в Азербайджане – министр (ФОТО)
В Азербайджане обнародовано число пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов с начала 2022 г.
В Азербайджане названо число студентов, которые получат образовательные кредиты на весенний семестр 2021/2022
Активное участие населения в вакцинации приводит к формированию массового иммунитета - минздрав Азербайджана