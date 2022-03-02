В ICGB раскрыли планы по проекту интерконнектора Греция-Болгария на 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Проектная компания ICGB, отвечающая за строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получит лицензию оператора системы передачи (лицензия INGS Management) в Греции в 2022 году, сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

"Кроме того, компания будет сертифицирована национальными регулирующими органами Болгарии и Греции, а также Еврокомиссией как независимый оператор передачи (ITO). В настоящее время ICGB находится на заключительном этапе переговоров по соглашениям о взаимоподключении с соседними операторами системы передачи, а именно: с DESFA и TAP в Греции и "Булгартрансгаз" - в Болгарии", - сказала Георгиева.

Исполнительный директор отметила, что все мероприятия, связанные со своевременным и бесперебойным вводом в промышленную эксплуатацию газопровода IGB, находятся на стадии реализации.

"Наша главная задача на этот год - стать полностью функционирующим независимым оператором системы передачи", - сказала Георгиева.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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