Посол ЕС назвал условие успешного развития сферы ВИЭ в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - Туркменистан, вкладывая инвестиции, может достичь успехов в развитии сферы возобновляемой энергетики, сказал Trend посол Европейского союза в Туркменистане Диего Руис Алонсо.

"Уверен, что Туркменистан, являясь обладателем традиционных энергоресурсов, может инвестировать и достичь успехов в развитии сферы возобновляемой энергетики", - сказал Алонсо.

Посол сообщил, что на 20-м заседании Совместного комитета Туркменистан–ЕС в октябре 2021 года стороны обсудили возможности активизации сотрудничества в сферах торговли, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий.

"В этом контексте считаю, что есть возможности для сотрудничества в области энергетического перехода, сокращения выбросов парниковых газов и построения более устойчивой экономики. ЕС обладает лучшими в мире "зелеными" технологиями и знаниями и успешно осуществляет на своей территории эту трансформацию", - сказал Алонсо.

По его словам, традиционные энергоресурсы дорожают, и это является подтверждением того, что ЕС находится на правильном пути в своей новой энергетической политике.

"Хотя страны ЕС не имеют собственных углеводородных ресурсов, наша новая энергетическая политика направлена на сокращение или устранение выбросов углекислого газа к 2050 году. Таким образом, в настоящее время мы находимся в процессе полного перехода на возобновляемые источники энергии", - сказал Алонсо.

Более того, у ЕС есть многолетний опыт продвижения "зеленой энергии" и достижения нулевых выбросов углерода, отметил посол.

Дипломат добавил, что в настоящее время ЕС обсуждает с туркменскими партнерами пути будущего сотрудничества в энергетической сфере в контексте климатических изменений и вызовов, которые они ставят перед нашей планетой.

(Автор: Амина Назарли. Редактор: Константин Шапиро)