Активы SOFAZ достигли максимального показателя за весь период деятельности

БАКУ /Trend/ - К концу 2021 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) выросли почти на 1,5 миллиарда долларов и достигли 45 миллиардов долларов, что является наивысшим показателем за весь период деятельности фонда, сказали в SOFAZ в ответ на запрос Trend.

"В целом 2021 год можно назвать благоприятным для фонда: наблюдался рост цен на нефть, и средняя цена прибыльной нефти установилась на отметке в 65 долларов 40 центов (против запланированных в бюджете 40 долларов). При этом бюджетные расходы фонда составили около 11,4 миллиарда манатов, a доходы - 15,9 миллиарда манатов, в том числе доходы от управления активами - 3,3 миллиарда манатов, - сказали в SOFAZ.

В фонде отметили, что для достижения поставленных долгосрочных целей SOFAZ проводит свою инвестиционную деятельность в соответствии со стратегическим распределением активов (Strategic Asset Allocation), что представляет собой широко распространенную методику, которая заключается в оптимизации сочетания типов активов на основе ожидаемой прибыльности и волатильности каждого из класса активов и их корреляции между собой.

"Основной целью данной оптимизации и симуляций структуры портфеля является максимизация его доходности с учетом толерантности к рискам, которая также сформулирована в "Инвестиционной политике" как максимизация доходности при условиях низкого риска потери основного капитала", - отметили в фонде.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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