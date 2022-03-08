Shell уходит с российского рынка нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Shell plc сегодня объявила о намерении поэтапно выйти с российского рынка нефти и газа, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

В качестве незамедлительного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти. Shell также закроет свои автозаправочные станции и свернет производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

«Мы прекрасно осознаем, что наше решение на прошлой неделе закупить партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, несмотря на то, что оно было принято с учетом безопасности поставок, было неправильным, и мы приносим за это свои извинения», - сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)