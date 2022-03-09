Управление туркменского госконцерна перевыполнило план по добыче газа
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В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности
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Странам постсоветского пространства необходимо перейти на иную модель экономического взаимодействия - эксперт
В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции
Информация, опубликованная минобороны России, противоречит политике официальной Москвы - азербайджанский депутат