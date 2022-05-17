Австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ВИЭ на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 мая в рамках 10-го заседания смешанной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Австрией в области экономики, сельского хозяйства, промышленности, техники и технологий состоялась встреча представителей министерства энергетики Азербайджана и австрийских компаний.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

По данным ведомства, стороны обсудили стратегические цели по расширению использования "зеленой" энергии в Азербайджане, а также потенциала ВИЭ, в том числе морской ветроэнергетики, институциональную среду в этой области и шаги, предпринятые для реализации поставленных целей.

"Австрийские компании выразили заинтересованность в детальном изучении возможностей сотрудничества в области солнечной энергетики и гидроэнергетики на освобожденных территориях Азербайджана", - говорится в сообщении.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе - марте 2022 года товарооборот с Австрией превысил 70,548 миллиона долларов, в то время как этот показатель в аналогичном периоде прошлого года составил 12,075 миллиона долларов (рост за год в 5,84 раза).