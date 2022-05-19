Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 18 мая понизилась на 4,76 доллара относительно предыдущего показателя и составила 118,42 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 4,72 доллара – до 117,34 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 5,4 доллара, составив 74,33 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 18 мая снизилась на 5,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 111,33 доллара за баррель.

Официальный курс на 19 мая составляет 1,7 AZN/USD.