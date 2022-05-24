Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 мая выросла на 1,08 доллара относительно предыдущего показателя и составила 121,62 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,09 доллара – до 121,65 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 1,13 доллара, составив 77,91 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 мая повысилась на 1,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 115,53 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 мая составляет 1,7 AZN/USD.