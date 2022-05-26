Запущена процедура сертификации ICGB в качестве независимого оператора

БАКУ /Trend/ - Болгария и Греция приняли совместное решение о сертификации компании ICGB AD в качестве независимого оператора, сказали Trend в четверг компании.

Как сообщается, национальные органы регулирования энергетики Греции и Болгарии RAE и EWRC приняли проект совместного решения о сертификации проектной компании, управляющей газовым интерконнектором.

Проект совместного решения будет направлен в Европейскую комиссию для проверки его соответствия европейскому законодательству до того, как два национальных регулятора примут окончательное совместное решение о сертификации.

Исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караяннакос отметили, что это ключевой шаг к завершению процедуры.

«Учитывая сложную обстановку в регионе, IGB имеет большое значение не только для Болгарии и Греции, но и для других стран. Мы благодарны национальным регулирующим органам за то, что они рассмотрели нашу заявку в более короткие сроки. Надеемся, что Европейская комиссия также будет действовать быстро, чтобы процедура могла быть завершена в оптимальные сроки», — сказали исполнительные директора.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".

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