Планы Азербайджана по «зеленому» росту делают низкоуглеродные подходы необходимыми – министр

БАКУ /Trend/ - Приоритеты и планы Азербайджана по «зеленому» росту и созданию зоны «зеленой» энергии с нулевым уровнем выбросов требуют внедрения низкоуглеродных подходов, сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Как передает Trend в пятницу со ссылкой на bp, комментируя генеральный план по декарбонизации, который сегодня был представлен bp Азербайджану, министр отметил, что в этот документ включены передовые решения для построения энергосистемы Азербайджана на основе возобновляемых источников энергии и низкоуглеродного будущего, а также для достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 году до 40 процентов.

«Поддержка bp процесса декарбонизации, а также участие в реализации нашей «зеленой повестки дня» поднимает наше долгосрочное и надежное партнерство в углеводородном секторе на новый уровень и прокладывает путь для совместного вклада в глобальные климатические цели», - добавил Шахбазов.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn