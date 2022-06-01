Азербайджан играет решающую роль в стабилизации энергетической безопасности Европы – Джо Байден

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации европейской энергетической безопасности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в письме Президента США Джо Байдена, которое было зачитано советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаурой Лохман на церемонии открытия Бакинской энергетической недели.

«За 30 лет дипломатических отношений между США и Азербайджаном мы стали сильными партнерами в борьбе с транснациональными угрозами, повышении энергетической безопасности и поощрении двусторонней торговли и инвестиций. В то время как в Баку проводится Международная выставка нефти и газа, хочу заверить, что Азербайджан по-прежнему имеет в лице США преданного партнера.

Мы осуществляем важные инвестиции и вносим изменения, чтобы выполнить наши долгосрочные обязательства по переходу на экологически чистую энергию. Диверсификация как никогда важна для достижения наших целей энергетической безопасности. И Азербайджан играет центральную роль в региональных усилиях по достижению этой цели», - говорится в письме.

Как отметил Президент США, Азербайджан также имеет решающее значение для реализации огромного потенциала транскаспийского сотрудничества, чтобы помочь стабилизировать рынки в регионе и во всем мире.

«Азербайджан играет решающую роль в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, в том числе через Южный газовый коридор», — говорится в письме.