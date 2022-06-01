Азербайджан играет ключевую роль в усилиях по диверсификации поставок газа в ЕС - гендиректорат по энергетике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет ключевую роль в усилиях по диверсификации поставок газа в ЕС.

Как передает Trend, об этом сказала глава Генерального директората по энергетике Европейского Союза Кристина Лобилло Борреро на церемонии открытия в среду Бакинской энергетической недели.

«Наши энергетические рынки сталкиваются с рядом проблем, включая пандемию COVID-19, а также рост цен на энергоносители. «Южный газовый коридор» имеет важное значение для ЕС, и роль, которую играет Азербайджан, является ключевой в наших усилиях по диверсификации поставок газа в ЕС. Это необходимо для стабильности цен на энергоносители, а также для обеспечения надежности поставок. Мы очень ценим это. Наши отношения с Азербайджаном в этой сфере строятся на положительном опыте энергетического диалога. Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон приняла участие в заседании Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку в феврале. Мы продолжаем наш диалог на высоком уровне по газу, возобновляемым источникам энергии, электроэнергии, энергоэффективности и водороду», — сказала она.