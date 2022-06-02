В Шуше будет подписан новый контракт в сфере возобновляемой энергетики - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Через два дня в Шуше будет подписан новый контракт в сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, такие контракты являются гарантом долгосрочной политики Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики.

Шахбазов отметил, что в то же время, это ожидаемая реакция от инвесторов, так как сегодня Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы имеют огромный потенциал в секторе "зеленой" энергетики.

«Сейчас мы проходим через энергетическую трансформацию. Для Азербайджана это новая глава. В мире с зеленой энергетикой, устойчивым развитием и стремлением к нулевым выбросам Азербайджан открыт к сотрудничеству и развитию в этой сфере», - добавил он.