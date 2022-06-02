К концу года объем поставок по "Южному газовому коридору" в ЕС должен достичь 10 млрд кубометров - Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - К концу года объем поставок по "Южному газовому коридору" в ЕС должен достичь 10 миллиардов кубометров.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«С начала года Азербайджан уже экспортировал 6,8 миллиарда кубометров газа. К концу года мы планируем довести эти объемы до 16 миллиардов кубометров», - сказал министр.

По его словам, поставки азербайджанского газа по "Южному газовому коридору" обеспечили энергоснабжение Европы.

Он отметил, что прибыль от месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» и "Шахдениз" достигла 163 миллиардов долларов.