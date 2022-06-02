Италия интенсифицирует сотрудничество в рамках "Южного газового коридора" - замминистра

БАКУ /Trend/ - Италия интенсифицирует сотрудничество в рамках "Южного газового коридора".

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заместитель министра по вопросам экологического перехода Италии Ванния Гава на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Мы хотим увеличить пропускную способность TAP до 20 миллиардов кубометров. Это сыграет важную роль с точки зрения обеспечения поставок в Грецию, Италию», - сказала она.

По ее словам, поставки газа по ЮГК в Италию увеличились до 7,2 миллиардов кубометров. Только с начала 2022 года было импортировано дополнительных 4 миллиарда кубометров.

Замминистра отметила, что сейчас планируется увеличение поставок до 20 миллиардов кубометров.

«Вопросы энергобезопасности, энергоперехода являются прерогативой в энергетической политике Италии. Мы продолжим работать с партнерами над развитием инфраструктуры и диверсификацией поставок», - добавила Ванния Гава.