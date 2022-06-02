Потребность Турции в поставках газа продолжает расти - замминистра

БАКУ /Trend/ - Турции необходимо развивать свои ресурсы возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Арпаслан Байрактар на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Турция собирается стать карбонейтральной страной к 2053 году», - сказал замминистра.

По его словам, Турция уже активно использует свой потенциал в ВИЭ, в частности, в солнечной и ветровой энергии. Для достижения карбонейтральности необходимо довести объем производства "зеленой" энергии до 70-80 гигаватт.

Замминистра также отметил, что потребность Турции в поставках газа выросла за последнее время с 50 миллиардов до 60 миллиардов кубометров, и продолжает расти.

«Природный газ играет существенную роль с точки зрения запасного ресурса. При этом необходимо инвестировать в инфраструктуру. На протяжении 5-6 лет мы увеличили объемы хранилища газа, газификационные мощности. За короткий срок был разработан проект TANAP», - сказал он.

Байрактар отметил, что Турция видит ядерную энергию в качестве замены газу.

"У нас уже запланирован один проект в этой сфере на будущий год. Мы работаем с зарубежными партнерами над этим", - добавил он.