Азербайджан является основным партнером в плане диверсификации поставок энергоресурсов в Молдову - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является основным партнером в плане диверсификации поставок энергоресурсов в Молдову.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, цены на газ в Молдове увеличились в 5 раз за последние полгода. Крах рынка ударил по самым уязвимым странам, таким как Сербия и Молдова, у которых нет своих энергоресурсов.

Заместитель премьер-министра Молдовы отметил, что потенциал Азербайджана как в традиционных энергоресурсах, так и в возобновляемых источниках энергии очень высок.

«Необходимо создание механизма солидарности. Мы не сможем преуспеть, если не будет выработан механизм надежности поставок», - сказал он.

Андрей Спину добавил, что Молдова открыта ко всем обсуждениям по этому вопросу.