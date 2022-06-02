Сербия обсуждает поставки газа из Азербайджана через интерконнектор - Зорана Михайлович

БАКУ /Trend/ - Сербия обсуждает поставки газа из Азербайджана через интерконнектор.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заместитель премьер-министра и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Мы с министром энергетики Парвизом Шахбазовым обсудили возможности поставок азербайджанского газа через интерконнектор», - сказала Михайлович.

По ее словам, Сербия на 100 процентов зависима от поставок энергоресурсов из России, поэтому диверсификация поставок крайне необходима.