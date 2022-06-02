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Сербия обсуждает поставки газа из Азербайджана через интерконнектор - Зорана Михайлович

Энергетика Материалы 2 июня 2022 11:04
Сербия обсуждает поставки газа из Азербайджана через интерконнектор - Зорана Михайлович

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Сербия обсуждает поставки газа из Азербайджана через интерконнектор.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала заместитель премьер-министра и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Мы с министром энергетики Парвизом Шахбазовым обсудили возможности поставок азербайджанского газа через интерконнектор», - сказала Михайлович.

По ее словам, Сербия на 100 процентов зависима от поставок энергоресурсов из России, поэтому диверсификация поставок крайне необходима.

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