"Южный газовый коридор" играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы - Лаура Лохман

БАКУ /Trend/ - "Южный газовый коридор" играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказала советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Каспийский регион в целом и ЮГК играют ключевую роль в энергобезопасности ЕС», - отметила Лохман.

При этом, по ее словам, нельзя забывать и о важности перехода к "зеленой" энергетике.

«США поддерживают политику ЕС в отношении энергетического перехода. Мы также ценим связанные с этим усилия Азербайджана», - сказала Лохман.