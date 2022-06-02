bp инвестировала в экономику Азербайджана 84 миллиарда долларов - Гордон Биррел

БАКУ /Trend/ - За весь период деятельности компания bp инвестировала в экономику Азербайджана 84 миллиарда долларов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент компании bp по добыче и операциям Гордон Биррел на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, bp продолжит поддерживать Азербайджан в развитии нефтегазовых проектов.

«В нынешнем году мы отмечаем 30-летие сотрудничества и инвестирования в экономику Азербайджана. Такой длительный период говорит о стабильности экономики страны. Хочу отметить, что мы вкладывали инвестиции в такие проекты, как БТД, месторождение "Шах Дениз" и ряд других», - сказал Биррел.

Он подчеркнул, что фактором, который служит обеспечению стабильности инвестирования в экономику Азербайджана, является то, что энергетическая инфраструктура страны развивается, добыча нефтегазовых ресурсов носит постоянный характер, а также осуществляются широкомасштабные проекты по переходу к «зелёной» энергетике.

«До 2030 года мы планируем снизить до 50 процентов инвестиции в сферу энергетики и нарастить их в сферу «зеленой» технологии», - добавил Биррел.