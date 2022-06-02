БАКУ /Trend/ - Немецкая компания Uniper прогнозирует рост стоимости природного газа до конца 2022 года.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент Uniper Майкл Хилмер на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, стоимость природного газа в конце 2021-начале 2022 годов выросла почти в пять раз, а ближе к зиме ожидается еще больший рост.

«Этот прогноз сделан на фоне конфликта между Россией и Украиной, а также санкций, принятых в отношении России», - сказал Хилмер.

Он отметил, что в ближайшее время в Германии планируется запустить несколько месторождений по добыче газа.

«Также правительством страны были приняты новые нормы заполнения газовых хранилищ, использования угля», - сказал Хилмер.

Он подчеркнул что до 2035 года планируется реализовать ряд крупномасштабных проектов в области декарбонизации, снизить долю промышленности, которая работает на таких видах топлива как, например, уголь.