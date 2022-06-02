Азербайджан способен конкурировать в секторе ВИЭ на глобальном уровне - вице-президент bp

БАКУ /Trend/ - Азербайджан способен конкурировать в секторе ВИЭ на глобальном уровне.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал вице-президент bp Найл Хендерсон на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«Азербайджан может создать гибкую интеллектуальную и цифровую энергетическую систему, которая интегрирует возобновляемые источники энергии в теплоэнергетику и транспорт», - сказал он.

По словам Хендерсона, солнечная и ветровая энергетика, свалочный газ, геотермальная энергия, станции для зарядки на основе водорода, а также сверхбыстрые зарядные станции могут быть развиты в Азербайджане и вывести его на глобальный уровень конкуренции.

«Энергетический переход дает Азербайджану возможность стать полностью самодостаточным в производстве и поставке собственной энергии. Азербайджан может обезуглеродить свою экономику таким образом, чтобы обеспечить значительный положительный экономический рост, обеспечивая при этом устойчивое развитие», - добавил он.