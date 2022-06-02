В ближайшие дни между Азербайджаном и компанией bp ожидается подписание соглашения в области ВИЭ - глава госагентства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в соответствии со стратегией развития до 2030 года планируется реализовать проекты по переходу к производству чистой, «зеленой» энергии, проекты по декарбонизации.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Тебриз Аммаев на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Он отметил, что для использования потенциала страны по ВИЭ разрабатываются соответствующие программы. К этому привлекаются также и международные организации.

По словам Аммаева, за последние два года был подписан ряд соглашений с такими ведущими компаниями, как Acwa Power, Masdar, а также bp.

«В рамках проектов ВИЭ мы сможем частично сократить выбросы углекислого газа, а также создать новые рабочие места», - сказал директор госагентства.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни между Азербайджаном и компанией bp ожидается подписание соглашения в области ВИЭ.

Директор госагентства добавил, что в создании в Азербайджане источников альтернативной энергии заинтересован ряд международных компаний, и все предложения рассматриваются.