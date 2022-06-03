Необходимо работать над цифровизацией нефтегазового сектора в Азербайджане - Equinor

БАКУ /Trend/ - Необходимо работать над цифровизацией нефтегазового сектора в Азербайджане.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал вице-президент по международной разведке и добыче, менеджер Equinor по Азербайджану Стиг Отланд на 27-м энергетическом форуме в Баку.

«У нас высокий уровень сотрудничества с Азербайджаном и его нужно вывести на глобальный уровень. Сейчас необходимо заполнить те пробелы, которые существуют в цифровой базе данных, для еще более продуктивного сотрудничества», - сказал Отланд.

По его словам, нужна систематизация и цифровизация данных, необходимых для разработки новых месторождений.

«Необходимо обмениваться данными, если мы действительно хотим преуспеть в нефтегазовом бизнесе, и в том числе в энергопереходе», - сказал Отланд.

По его словам, Equinor уделяет большое внимание развитию "зеленой" энергетики в том числе.

Он также добавил, что к 2030 году Equinor планирует инвестировать до 50 процентов своих доходов в возобновляемые источники энергии.