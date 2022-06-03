По TAP в Европу транспортировано более 11 млрд кубометров газа - Хошбахт Юсифзаде

БАКУ /Trend/ - На сегодня по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу транспортированы 11,3 миллиарда кубометров газа, из них 9,7 миллиарда - в Италию, 1,3 миллиарда - в Грецию и 0,3 миллиарда кубометров - в Болгарию.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на 27-м энергетическом форуме в Баку.

Кроме того, Юсифзаде отметил, что до сегодняшнего дня с месторождения "Шах Дениз" экспортированы 166 миллиардов кубометров газа.

По его словам, на долю конденсата пришлись 36 миллионов кубометров.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.