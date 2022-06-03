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В Азербайджане будут реализованы «зеленые» проекты, направленные на повышение энергоэффективности - Мухтар Бабаев

Энергетика Материалы 3 июня 2022 12:17
В Азербайджане будут реализованы «зеленые» проекты, направленные на повышение энергоэффективности - Мухтар Бабаев

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в соответствии со стратегией развития до 2030 года планируется реализовать «зеленые» проекты, направленные на повышение энергоэффективности.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на 27-м энергетическом форуме в Баку.

По его словам, использование альтернативных источников энергии является приоритетом.

«Применение решений в области альтернативной энергетики осуществляется в рамках международной программы по предотвращению климатических изменений. Также у нас реализуются проекты по переработке и повторному использованию отходов», - сказал министр.

Бабаев также отметил, что в Карабахе осуществляются проекты по превращению региона в «зеленую» зону.

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